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Внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы отложено до сезона-2021/2022

Внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы отложено до сезона-2021/2022
Футбол / Лига Европы 0

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отложить внедрение системы видеоассистента (VAR) до начала сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба организации.

«В свете текущей неопределённости, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на Протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона 2021/2022.

Тем не менее, было подтверждено, что система VAR будет использоваться в Лиге Европы-2020/2021 начиная с 1/16 финала, а также продолжит помогать арбитрам после рестарта кампании 2019/2020», — говорится в сообщении.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев
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