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Арбитр Федотов: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за результативной ошибки судей

Арбитр Федотов: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за результативной ошибки судей
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа» (1:2). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.

«На 75-й минуте гол в ворота «Ростова» забили с нарушением правил. Для Еськова это сложный момент — игрок атаки сбил игрока «Ростова» коленом, но вторая нога футболиста хозяев закрывает главному арбитру обзор. Даже VAR не разобрался в этом эпизоде. Скорее всего, они просматривали момент на игру рукой нападающего, а надо было смотреть на ноги Норманна. Это ошибка VAR, хотя ответственности с Еськова не снимаю. Но как Волошин не увидел контакт игроков?

У них было много времени на просмотр. Видимо, Кашшаи (Виктор Кашшаи — руководитель департамента судейства РФС. — Прим. «Чемпионата») им сказал, что решение надо принимать быстрее. А протокол VAR, в котором написано, что время для принятия решение не ограничено, он не читал. И «Ростов» проиграл из-за этой результативной ошибки судей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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