Зинедин Зидан: «Реал» — это «Реал». Самый важный клуб в истории

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии выездного матча 36-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
«Что касается заявлений «Барселоны» о судействе — каждый может высказать своё мнение. Не собираюсь спорить с чужой точкой зрения. Мы усердно работаем и стараемся показывать свой максимум на поле. Это единственное, что меня интересует.
Меня не беспокоит, что люди говорят о нашей игре. Наша обязанность — демонстрировать в каждом матче, что мы хороши. Любой может высказаться на этот счёт, но «Реал» — это «Реал». Самый важный клуб в истории.
Будет ли справедливо, если чемпионом станет «Барселона»? Титул окажется у того, кто наберёт больше очков. Впереди последняя неделя, самая сложная и самая важная», — приводит слова Зидана Marca.
Встреча «Гранада» — «Реал» состоится завтра, 13 июля, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, начало — в 23:00 мск.
- 12 июля 2020
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