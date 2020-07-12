«Динамо» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Динамо» — «Крылья Советов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).