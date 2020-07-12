Николич: счастлив, что Фарфан забил. Он показал свои качества

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил игру перуанского нападающего Джефферсона Фарфана, который впервые вышел на поле за последние 13 месяцев и забил гол в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Я счастлив, что он забил. Он показал свои качества. Все знают, кто такой Фарфан. Я надеюсь, что он нам поможет и в оставшихся играх», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Для «Локомотива» эта ничья стала четвёртой подряд. Команда Марко Николича занимает второе место в РПЛ, набрав 51 очко. «Уфа» (37) — на шестом месте. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 20:30 мск.