Талалаев: когда ты напряжён, а потом сделал красивый шаг — разжимаешь булки

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча с «Динамо» (0:2).

«Сложная игра. Нам было непросто с точки зрения физики. За 13 дней четвёртая игра. У нас не так много было возможностей для изменения состава. Каждый игрок хотел отдавать всё, но тяжело играть, когда около своей штрафной происходит потеря и выход один на один. Во втором тайме мы просто поберегли футболистов, чтобы набрать состав на следующий матч. „Динамо“ хватило мастерства, чтобы довести матч до победы.



У Зиньковского и Глушенкова были моменты, которые нужно было реализовывать. Когда игроки получали мяч между линиями, не знали, что делать, а за спину не бежали. Молодым нашим не хватает ударных качеств, но игру они понимают. По пенальти, мы их тоже били до этого тура, но всё по делу. Первый точно был, а второй не смотрел.



Могла ли морально повлиять на команду информация про «Химки»? Нет, я уже сказал всем, что больше всего на нас повлияла хорошая игра с Тулой. Когда ты собран и напряжён, а потом сделал шаг, и достаточно красивый, — разжимаешь булки. У нас так и произошло. Мне не понравились наши тренировки, но вернуть тот тонус нам не удалось. Мы изучаем с игроками друг друга, и у нас всё впереди. Оценить состояние сложно, а состояние не оптимальное», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.