Агент Ерёмин: предложений из «Спартака» мне пока не поступало

Агент Олег Ерёмин опроверг информацию о том, что он может быть назначен на пост спортивного директора московского «Спартака».



«Предложений из «Спартака» мне пока не поступало», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что несколько дней назад новым генеральный директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который сменил на этом посту Томаса Цорна.

«Спартак», набрав в 28 турах 33 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей, набрав в них лишь два очка. Следующий матч красно-белые проведут с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 15 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».