«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича. Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно.
23-летний Бенкович является воспитанником загребского «Динамо». В «Лестер Сити» хорват перешёл летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Со второй половины нынешнего сезона Бенкович выступает за «Бристоль Сити» на правах аренды. Он принял участие в восьми матчах английской первой лиги (пять — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с «Лестер Сити» действует до лета 2023 года. За сборную Хорватии Бенкович провёл 1 матч.
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- 13 июля 2020
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