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«Монако» интересуется защитником «Краснодара» Рамиресом

«Монако» интересуется защитником «Краснодара» Рамиресом
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно.

Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний эквадорец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (21 — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что чемпионат Франции досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса. «Монако» финишировал на девятом месте и не сумел завоевать путёвку в еврокубки.

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