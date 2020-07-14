«МЮ» впервые с 2013 года выдал серию из 18 матчей без поражений

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ему ассистировали судьи на линиях Сиан Мэсси и Скотт Леджер.
Несмотря на упущенную победу этот матч стал знаковым для команды Уле-Гуннара Сульшера, которая не проигрывает уже в течение 18 матчей (11 из них в АПЛ). В последний раз «МЮ» уступал 22 января, проиграв на своем стадионе «Бернли» в чемпионате Англии со счетом 0:2.
До этого подобное удавалось «красным дьяволам» в 2013 году, когда командой руководил сэр Алекса Фергюсона.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата.
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