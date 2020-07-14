«Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего футболиста Самохвалова

Татьяна Терехова, мама умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, рассказала, что она просила «Локомотив» купить квартиру для семьи футболиста, но ей было отказано.
«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.
Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тыс. рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.
Мы помогаем внуку и Ане, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всё, чтобы у них всё было.
Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.
Мы рассчитывали на более серьёзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», — сказала Терехова в интервью каналу «КраСава» в YouTube.
- 14 июля 2020
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