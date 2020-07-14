Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего футболиста Самохвалова

«Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего футболиста Самохвалова
Футбол / РПЛ 0

Татьяна Терехова, мама умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, рассказала, что она просила «Локомотив» купить квартиру для семьи футболиста, но ей было отказано.

«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тыс. рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

Мы помогаем внуку и Ане, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всё, чтобы у них всё было.

Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

Мы рассчитывали на более серьёзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», — сказала Терехова в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

Сёмин: если бы знал о проблеме Самохвалова, посоветовал бы прекратить занятия футболом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020