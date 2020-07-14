Румменигге: «Бавария» никогда не подписывала игроков, чтобы ослабить конкурентов
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход французкого защитника Танги Куасси из «Пари Сен-Жермен».
«Бавария» никогда не подписывала игроков, чтобы ослабить конкурентов. У нас очень хорошие отношения с «Пари Сен-Жермен». Очень ценю работу Нассера Аль-Хелаифи, он великолепно справляется. С Леонардо у меня также хорошие отношения. Что касается Танги Куасси, он очень интересный игрок, который получил несколько выгодных предложений, в частности от «РБ Лейпциг». Насколько мы поняли, он не хотел продлевать контракт с «ПСЖ», и когда такой талант хочет уехать в другую страну, «Бавария» должна проявить интерес, это логично", — приводит слова Румменигге France Football.
Румменигге — о жеребьёвке ЛЧ: общественность пребывает в слишком большой эйфории
- 14 июля 2020
-
18:44
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:08
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:44
-
16:22
-
16:20
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:30
-
15:28
-
14:58
-
14:50
-
14:22
-
14:16
-
13:59
-
13:47
-
13:28
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:42
-
12:36
Партнерский контент