Румменигге: «Бавария» никогда не подписывала игроков, чтобы ослабить конкурентов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход французкого защитника Танги Куасси из «Пари Сен-Жермен».

«Бавария» никогда не подписывала игроков, чтобы ослабить конкурентов. У нас очень хорошие отношения с «Пари Сен-Жермен». Очень ценю работу Нассера Аль-Хелаифи, он великолепно справляется. С Леонардо у меня также хорошие отношения. Что касается Танги Куасси, он очень интересный игрок, который получил несколько выгодных предложений, в частности от «РБ Лейпциг». Насколько мы поняли, он не хотел продлевать контракт с «ПСЖ», и когда такой талант хочет уехать в другую страну, «Бавария» должна проявить интерес, это логично", — приводит слова Румменигге France Football.