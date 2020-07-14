Гвардиола: Тебас очень завидует АПЛ. Он должен сосредоточиться на Примере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова президента испанской Примеры Хавьера Тебаса, который выступил с критикой спортивного арбитражного суда после его вердикта по делу «горожан».

«Сеньор Тебас, должно быть, очень завидует Премьер-лиге и английскому футболу. Он эксперт в правовых вопросах. В следующий раз спросим у него, в какой суд и к каким судьям нам стоит пойти.



Он должен беспокоиться о Примере и сфокусироваться на ней. Когда решение суда выгодно ему, всё отлично. Так происходило в Испании много раз. Но если решение суда против него, проблема в других.



Мы сыграем в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сеньор Тебас, потому что делали всё должным образом», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.