«Торпедо» выплатило премиальные. Деньги получили только игроки, завершившие сезон в клубе
Как стало известно «Чемпионату», по итогам сезона-2019/2020 руководство московского «Торпедо» выплатило премиальные футболистам клуба. Игроки получили вознаграждение за достижения и результаты, показанные в прошедшем сезоне, – команда заняла четвёртое место в Футбольной национальной лиге.
Однако премиальные не получила группа футболистов и тренеров, покинувших клуб до окончания сезона. Ушедшие намерены добиться выплаты денежных средств, так как внесли вклад в успехи клуба в этом сезоне.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в ФНЛ был завершён досрочно. «Торпедо» не сумело пробиться в Российскую Премьер-Лигу. Новый сезон первенства планируется начать 2 августа и завершить 30 июня 2021 года.
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