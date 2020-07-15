Клопп пригласил Акинфенву на чемпионский парад «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенве, являющегося болельщиком мерсисайдцев. 38-летний футболист помог команде пробиться в Чемпионшип, после чего немецкий специалист поздравил его через WhatsApp.
«Акинфенва приглашён на парад! Я видел видео, где он сидит на командном собрании в футболке «Ливерпуля». Мне это показалось очень забавным. Он ответил на моё сообщение, это было здорово, и он был очень счастлив.
До матча я был скорее на стороне «Оксфорда», потому что там играет Вудбёрн, но для меня победа «Уикома» не стала проблемой. Мне доводилось участвовать в плей-офф, и уровень давления в таких матчах сложно назвать приятным. Но для победителя это в итоге, наоборот, здорово. Таков футбол.
Мне нравятся истории, как у Акинфенвы. Ты сам можешь исполнять свои мечты», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- 15 июля 2020
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:37
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
11:55
-
11:45
-
11:19
-
11:18
-
11:01
-
10:48
-
10:36
-
10:33
-
10:18
-
09:58
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
06:58
-
06:42
-
06:30
-
05:28
-
04:59
-
04:26
-
03:48
-
03:25
-
03:02
-
02:22
-
01:59