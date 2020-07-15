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Клопп пригласил Акинфенву на чемпионский парад «Ливерпуля»

Клопп пригласил Акинфенву на чемпионский парад «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенве, являющегося болельщиком мерсисайдцев. 38-летний футболист помог команде пробиться в Чемпионшип, после чего немецкий специалист поздравил его через WhatsApp.

«Акинфенва приглашён на парад! Я видел видео, где он сидит на командном собрании в футболке «Ливерпуля». Мне это показалось очень забавным. Он ответил на моё сообщение, это было здорово, и он был очень счастлив.

До матча я был скорее на стороне «Оксфорда», потому что там играет Вудбёрн, но для меня победа «Уикома» не стала проблемой. Мне доводилось участвовать в плей-офф, и уровень давления в таких матчах сложно назвать приятным. Но для победителя это в итоге, наоборот, здорово. Таков футбол.

Мне нравятся истории, как у Акинфенвы. Ты сам можешь исполнять свои мечты», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Клопп привёл Акинфенву в восторг, поздравив его с выходом в Чемпионшип. Видео
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