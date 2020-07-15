Инфантино: домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о том, что изменил домашний чемпионат мира 2018 года в российском футболе.
«Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол ещё больше.
Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов. В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплочённая команда и потрясающий хозяин чемпионата мира. С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России", — приводит слова Инфантино пресс-служба РФС.
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