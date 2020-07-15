«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» и вышел на шестое место в РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» переиграл «Урал». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Арсенал» открыл счёт на 14-й минуте, когда Владислав Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, а Хлусевич подстроился и в касание пробил под перекладину. Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт на 38-й минуте. Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную — Бикфалви сложился и нанёс точный удар в падении через себя.
Победный гол забил Пантелеев на 74-й минуте, со штрафного закрутив мяч в ближний угол. Кроме того, гол «Урала» был отменён после видеопросмотра. В добавленное время Сергей Ткачёв забил ещё один мяч «Арсенала».
«Урал», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (37) поднялся на 6-ю строчку.
- 15 июля 2020
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