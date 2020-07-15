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Игорь Федотов: рука Семёнова в штрафной в матче со «Спартаком»? Это не пенальти

Игорь Федотов: рука Семёнова в штрафной в матче со «Спартаком»? Это не пенальти
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент в матче «Спартака» с «Ахматом» (1:0, второй тайм), в котором мяч попал в руку защитника «Ахмата» Андрея Семёнова.

«По моменту в штрафной «Спартака» и рукой Семёнова. Здесь арбитр всё сделал правильно. Рука на газоне, в такой ситуации она считается опорной, поэтому это не пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На 34-й минуте судья не стал смотреть видеоповтор после того, как было подозрение на игру рукой гостей в своей штрафной. После прострела Георгия Джикии голкипер «Ахмата» отбил мяч, далее его в ворота добивал Джордан Ларссон, но Семёнов заблокировал удар. В том эпизоде было подозрение на игру защитника рукой, но Сухой отказался смотреть видеоповтор.

«Спартак» — «Ахмат»: судья не посмотрел видеоповтор с возможной игрой рукой гостей
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