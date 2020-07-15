Мостовой: во втором тайме «Спартаку» помогло, что Тедеско не было на скамейке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

«Порадовало, что „Спартак“ выиграл крупно. Обыграл непростого соперника, не пропустил. Хотя поводов для нервов хватало, судейские моменты в первом тайме. Хорошо, что Тиль вышел и показал, что готов играть, что про него не забыли.

Кстати, во втором тайме «Спартаку» помогло, что Тедеско не было на скамейке. Там было спокойно, помощники себя вели нормально. Это спокойствие передалось игрокам. К тому же «Ахмат» тоже помог «Спартаку». Сначала ошибка во время первого гола, потом я не понял замену Беришу.

Обнадёживает ли такая игра перед Кубком? Это главный матч для обеих команд. Хорошо, что «Спартак» не пропустил. Плюс порадовал Жиго своим проходом, это вселяет уверенность. К «Зениту» «Спартак» подходит в нормальном настроении. Но мы всё равно понимаем, что сезон у красно-белых неудачный», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.