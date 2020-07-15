Главный тренер «Оренбурга»: предлагаю расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов выступил за расширение РПЛ. После проигрыша в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:4) «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Если будет решение о расширении лиги, воспримем это положительно. С нами случился форс-мажор. Я сам предложил, что было бы замечательно, если бы лигу расширили.

Дела в клубе налаживаются. Руководство сказало, если останемся в РПЛ, у нас всё будет хорошо и замечательно. Те, кто болел, сейчас начинают тренироваться. Перед поездкой в Петербург руководство встречалось с нами и сказало, если нам удастся остаться, всё будет хорошо.

Лично не знаком с руководством РПЛ. Про расширение лиги говорил в интервью журналистам. Пользуясь случаем, скажу, что произошёл форс-мажор — в Уфе-то Роспотребнадзор разрешил играть. В связи с этой ситуацией предлагаю расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным. Может, вылетать будут не две команды, а четыре», — цитирует Парамонова Sport24.