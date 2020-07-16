Шамиль Газизов рассказал о результатах тестирования игроков «Спартака» на коронавирус
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что в московском клубе нет заражённых коронавирусом.
«У нас всё нормально. После матча с «Сочи» прошли тест. Заражённых нет. Всё нормально», — приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, что «Спартак» играл с «Сочи» 11 июля в матче чемпионата России (0:1). Сегодня, 16 июля, стало известно, что в «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Из-за этого отменён матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между сочинским клубом и «Тамбовом». По всей видимости, сочинцам будет засчитано техническое поражение, так как резервных дат для переноса матчей в календаре уже нет. Матчи заключительного, 30-го тура состоятся 22 июля, а новый чемпионат стартует 2 августа.
Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» уже прилетел, анализы пришли потом. Матч отменён
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