Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге.
«Оренбург» занял последнее место. Команда стала жертвой коронавируса, получила два технических поражения. Мне их жалко. Если быть справедливым, то надо бы их не выгонять из Премьер-Лиги. Это же форс-мажор. Но решать будет РФС», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
«Оренбург», набрав в 29 турах 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В заключительном туре оренбургский клуб встретится с московским «Динамо». Матч состоится 22 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Начало встречи — в 19:00 мск.
Автогол на 2-й минуте и дубль Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Оренбург»
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