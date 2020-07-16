«Локомотив» гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Благодаря победе «железнодорожники» гарантировали себе место в тройке РПЛ и квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Локомотив» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Теоретические шансы обогнать москвичей есть только у «Краснодара» (49), у которого есть матч в запасе. Если краснодарцы не обойдут «Локомотив» в таблице, команда Марко Николича квалифицируется в групповой этап ЛЧ напрямую.

В последнем туре «Локомотив» встретится с «Уралом», у «Краснодара» остались матчи с «Динамо» и «Ахматом».

Счёт в матче «Локомотив» — ЦСКА был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнодорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.