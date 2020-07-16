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Виктор Гончаренко: ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»

Виктор Гончаренко: ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал проигрыш команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Мы хорошо сегодня смотрелись. Стоит поблагодарить команду — не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника. Не давали сегодня „Локомотиву“ развернуться, но так бывает: играешь лучше, но проигрываешь.

Исходя из того как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно проводить замены, иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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