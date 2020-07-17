«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу форварда олимпийской сборной Аргентины

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры о переходе аргентинского нападающего Науэля Бустоса.
Ранее аргентинские СМИ писали, что «Краснодар» интересуется форвардом «Тальереса». По имеющейся информации, президент аргентинского клуба рассчитывает получить за игрока не менее € 10 млн, так как опция выкупа 22-летнего форварда составляет € 18 млн. Сообщалось, что «Краснодар» отправит первое официальное предложение в размере € 7 млн. Помимо «Краснодара» заинтересованность в игроке проявляют «Атлетико Минейро», «Валенсия», «Севилья» и «Порту».
22-летний аргентинский нападающий, выступающий на родине за «Тальерес», в этом сезоне принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 игры за олимпийскую сборную Аргентины, в составе которой ему также удалось отметиться забитым мячом. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 6,7 млн.
- 17 июля 2020
-
01:40
-
01:24
-
00:57
-
00:50
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 16 июля 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
22:06
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:14
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:39