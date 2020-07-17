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«Барселона» не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании впервые с 2014 года

«Барселона» не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании впервые с 2014 года
Футбол / Испания 0

За один тур до окончания чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» лишилась шансов на победу в Примере.

Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не завоюют ни титул в Примере, ни Кубок Испании. В Кубке команда Сетьена уступила «Атлетику» на стадии четвертьфинала.

Шансы на единственный трофей по итогам сезона у сине-гранатовых есть лишь в Лиге чемпионов. Турнир был приостановлен на стадии 1/8 финала. В первом матче «Барселона» в гостях сыграла вничью 1:1 с «Наполи». Ответная встреча состоится 8 августа.

Чемпионом Испании в сезоне-2019/2020 стал мадридский «Реал», опережающий «Барселону» на 7 очков благодаря победе в матче 37-го тура с «Вильярреалом» и поражению каталонцев в игре с «Осасуной».

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