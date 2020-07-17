«Спартак» — Шюррле: спасибо за все эмоции, которые ты подарил нам в этом сезоне!

Московский «Спартак» отреагировал на решение полузащитника Андре Шюррле завершить карьеру профессионального футболиста.

29-летний немец выступал за красно-белых на правах аренды в кампании-2019/2020.

«Грустно слышать, что Андре Шюррле ушёл из футбола. Спасибо за все эмоции и опыт, которые ты подарил нам в этом сезоне! Будем рады увидеть тебя в Москве в любое время», — говорится в сообщении красно-белых, опубликованном на англоязычной странице клуба в «Твиттере».

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии», за которую тот выступал с 2016 года. Хавбек защищал также цвета «Фулхэма», «Вольфсбурга», «Челси», «Байера» и «Майнца».

В национальной команде Германии Андре играл с 2010 по 2017 год. В 2014-м игрок помог сборной выиграть чемпионат мира, который проходил в Бразилии.