«ПСЖ» интересуется защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо
Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с приобретением защитника каталонской «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. 20-летний француз может перейти в стан действующих чемпионов Лиги 1 уже этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» купила Тодибо у «Тулузы» в январе 2019 года за € 1 млн. Минувшей зимой защитник на правах аренды перешёл в гельзенкирхенский «Шальке-04». Сейчас трансферная стоимость Жан-Клера оценивается в € 14 млн.
В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Больше всего француз отыграл в немецкой Бундеслиге — 362 минуты.
Контракт Жан-Клера рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте.
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- 17 июля 2020
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