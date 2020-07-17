«ПСЖ» интересуется защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с приобретением защитника каталонской «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. 20-летний француз может перейти в стан действующих чемпионов Лиги 1 уже этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» купила Тодибо у «Тулузы» в январе 2019 года за € 1 млн. Минувшей зимой защитник на правах аренды перешёл в гельзенкирхенский «Шальке-04». Сейчас трансферная стоимость Жан-Клера оценивается в € 14 млн.

В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Больше всего француз отыграл в немецкой Бундеслиге — 362 минуты.

Контракт Жан-Клера рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте.