Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по вопросу финансовой помощи

Антон Фетисов, представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о возможной финансовой помощи одного из топ-клубов РПЛ подмосковным «Химкам».

«Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака», – заявил Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионату» ранее стало известно, что у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую Премьер-Лигу, хотя на данный момент в клубе уверены, что этого не произойдёт. Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.



Напомним, «Химки» завершили сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, дающем право выступать в РПЛ в следующей кампании.