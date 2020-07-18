Касорла может перейти в клуб Хави

Полузащитник Санти Касорла близок к переходу в катарский «Аль-Садд», который тренирует бывший футболист «Барселоны» Хавьер Эрнандес, сообщает AS.

«Вильярреал» объявил об уходе Касорлы. На сайте испанского клуба появилось видео, где Касорла благодарит команду.



Испанский футболист отказался продлевать контракт с «Вильярралом». Ему предстоит провести ещё один матч за клуб. В 38-м туре Примеры «Вильярреал» будет принимать «Эйбар».



35-летний Касорла в текущем сезоне провёл 34 матча в Примере, забив 11 мячей при девяти результативных передачах.

Сообщалось, что испанец может перейти в «Арсенал», который возглавляет его соотечественник Микель Артета.

Хави — воспитанник «Барселоны» и в бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.