«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится встреча 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».

Решающая встреча Кубка России состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».