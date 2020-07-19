«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится встреча 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).
Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».
Решающая встреча Кубка России состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».
Арбитр Федотов: матч «Зенит» — «Спартак» может сломать карьеру судье Иванову. Это подстава
- 19 июля 2020
-
16:03
-
16:01
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:17
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
12:01
-
11:57
-
11:54
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:20
-
10:03
-
09:57
-
09:36
-
09:33
Партнерский контент