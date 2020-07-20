Ловчев: от меня Малком не убежал бы

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Я вижу момент, в котором Жирков тянет Соболева за футболку. А судья даже не пошёл смотреть его. Это для меня непонятная вещь. Конечно, этот эпизод не решил судьбу матча. «Зенит» укомплектован лучше, играет лучше. «Спартак» уступал в мастерстве. До игры знали, что «Зенит» сильнее, но «Спартак выглядел равным соперником. Судьям просто не надо ничего делать.

Если бы дали пенальти на Соболеве, игра бы поменялась. «Спартак бы отошёл назад на 9-й минуте. Или до 10-й минуты нельзя ставить пенальти в ворота «Зенита»? Это решающий момент. Пенальти — это определяющий момент. В этом матче москвичи были конкурентами для «Зенита». Если бы я встал на фланг защиты, мимо меня бы никто не пробежал! В 70 лет!

Ларссон сегодня был никакой. Бакаев тоже не особенно тянул. Он должен больше делать. Отменённый гол Жиго? Он последнее время постоянно отнимает у «Спартака» голы. Но в этом матче всё было справедливо. Не пропустить второй москвичам помешала молодость отдельных игроков. Как в том эпизоде Малком убежал от Гапонова с Масловым? Ну сбейте его и всё. От меня бы он не убежал. Плюс я бы просто сбил его. Если человек убегает, нужно фолить. Ценой желтой карточки можно предотвратить гол", — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».