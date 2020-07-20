Кейн: Моуринью оставил свой отпечаток в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн дал комментарий после победы в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (3:0).
«Жозе Моуринью было трудно прийти в «Тоттенхэм» и оставить свой отпечаток, но нам удалось это сделать в последних трёх победах.
«Лестер» — одна из тех команд, которым я часто забиваю. Как только мы вышли вперёд, взяли игру под контроль. Здорово, что удалось не пропустить.
Мой второй гол? Я пытался выйти на более удобную позицию для удара. Иногда мяч идёт мимо ворот, иногда — нет. Мне повезло», — цитирует Кейна Goal со ссылкой на Sky Sports.
«Тоттенхэм», набрав 58 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В последнем, 38-м туре «шпоры» на выезде сыграют с «Кристал Пэлас» (26 июля, начало — в 18:00 мск).
- 20 июля 2020
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