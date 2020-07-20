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Никола Влашич — лучший игрок ЦСКА в июне по версии болельщиков

Никола Влашич — лучший игрок ЦСКА в июне по версии болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим футболистом команды по итогам июня, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании болельщиков 22-летний хорват набрал 63% голосов и обошёл защитника Игоря Дивеева и вратаря Игоря Акинфеева, выбор в пользу которых сделали по 9% голосовавших.

Для Влашича этот приз стал третьим в нынешнем сезоне. Ранее он признавался лучшим в ЦСКА в ноябре и декабре. Четыре раза награда досталась защитнику Марио Фернандесу, ещё однажды её завоевал Акинфеев.

В прошлом месяце Никола принял участие во всех трёх матчах ЦСКА и стал главным героем дерби со «Спартаком», забив оба мяча «армейцев» (2:0).

За тур до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов.

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