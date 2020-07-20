«Ювентус» — «Лацио»: составы команд на матч 34-го тура Серии А

Стали известны составы «Ювентуса» и «Лацио» на матч 34-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио».

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Куадрадо, Дибала, Роналду.



«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Баштуш, Андерсон, Пароло, Катальди, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Кейседо.

В нынешнем сезоне туринский «Ювентус» и римский «Лацио» встречались дважды. В матче первого круга «Лацио» в Риме выиграл со счётом 3:1. В матче за Суперкубок Италии, который состоялся в Саудовской Аравии, «Лацио» добился победы с таким же счётом.