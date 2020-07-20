«Реал» — 1-й клуб Примеры с 2004 года, не пропустивший ни одного гола после дальних ударов
Мадридский «Реал» не пропустил ни одного гола после ударов с дальней дистанции в чемпионате Испании в сезоне-2019/2020.
«Реал» стал первым клубом с сезона-2003/2004, добившимся подобного достижения. Основной вратарь «Королевского клуба» Тибо Куртуа отразил 24 дальних удара, его дублёр Альфонс Ареола — четыре.
Напомним, «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории. Мадридский клуб оформил титул за тур до окончания турнира, обыграв на своём поле «Вильярреал» (2:1). В итоговой таблице «Реал» опередил «Барселону» на пять очков.
«Реал» продолжает выступления в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала испанский клуб на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Манчестер Сити». Ответный матч состоится в Англии 7 августа.
Тибо Куртуа выиграл награду Саморы за наименьший показатель пропущенных мячей в Ла Лиге
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