Роналду и Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии

Нападающие туринского «Ювентуса» и римского «Лацио» Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле после очной встречи команд в 34-м туре чемпионата Италии отметились очередным статистическим достижением, утверждает Gracenote в «Твиттере».

Благодаря двум реализованным пенальти от Роналду и одному от Иммобиле у нападающих теперь по 12 реализованных одиннадцатиметровых ударов в текущем сезоне, что является повторением рекорда Джузеппе Синьори, установленного в сезоне-1995/1996.

Также теперь игроки сравнялись по количеству забитых мячей – у обоих по 30 голов в текущем сезоне Серии А.

Напомним, в матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». «Ювентус», набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (69) — на 4-м месте.