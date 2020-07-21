Криштиану Роналду: рекорды важны, но главное – результаты «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил мнение о собственных рекордах и прокомментировал результат встречи 34-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» (2:1).

«Мы знали, что это будет очень сложная игра против команды, которая провела отличный сезон, но мы также понимали, что это отличная возможность выиграть, имея преимущество домашнего поля. Мы очень счастливы.

Рекорды всегда важны, но главное, что команда побеждает. Мы — феноменальная команда, показав сегодня это снова, хотя мы всегда хотим улучшить игру и поднять планку.

Титул Серии А — это естественный процесс, который является результатом выигрыша в играх для команды. Осталось четыре игры, мы не можем ошибиться и знаем, что Серия А сложный турнир. У команды все хорошо, — цитирует Роналду Football Italia.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.