Сарри: если Роналду на что-то нацелен, его очень трудно остановить

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат встречи 34-го тура Серии А с римским «Лацио» (2:1), а также выразил мнение об игре Криштиану Роналду и выборе состава на матч.
«Как я всегда говорил, говорить о возможности выиграть — это как шанс забить гол. Это ничего не значит, если цель не достигнута. Нам нужно набрать ещё четыре очка, чтобы стать чемпионами. Сложный момент в том, что мы должны играть каждые 4 дня, поэтому важно сосредоточиться.
Если Криштиану Роналду чувствует запах крови… Он необыкновенный, так быстро восстанавливается между играми. Это не просто физические данные, а психология. Он является тем, кто использует большое количество энергии в матчах, но он восстанавливает её каждый раз, поэтому его ноги и ум демонстрируют мировой класс. Если он на что-то нацелен, его очень трудно остановить. Посмотрим, должны ли мы дать ему отдых в течение следующих нескольких игр, но если он демонстрирует такую форму, то ему это может не понадобиться.
У Дибалы вчера возникла боль в спине на тренировке, и поэтому он не вышел в старте. У Гонсало была такая же проблема сегодня во время разминки, но Пауло чувствовал себя лучше, поэтому нам пришлось рискнуть им. У нас есть несколько нерешённых вопросов на данный момент», — цитирует Сарри Football Italia.
«Ювентус», набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В 35-м туре команда на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится 23 июля.
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