Симоне Индзаги: злюсь, когда люди критикуют «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после поражения в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:2) заявил, что его команда не заслуживает критики.

«Я злюсь, когда люди критикуют нашу команду, потому что мы уже набрали на 14 очков больше, чем в прошлом сезоне, выиграли Суперкубок и практически обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, в которой не играли больше 10 лет.

Лукасу Лейве и Сенаду Луличу понадобились операции. Рассчитывали, что они вернутся через шесть недель, но мы играем без них уже четыре месяца. Хоакин Корреа тоже травмирован. Мы не можем проводить ротацию, что ведёт к мышечным повреждениям.

Для Лиги чемпионов нам потребуется усилить состав. Если сможем это сделать, избежим многих травм. В таком случае мы будем проблемой для любой команды», — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.