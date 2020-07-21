«Зенит» отреагировал на решение не вручать «Золотой мяч», опубликовав грустного Дзюбу
Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на решение журнала France Football отказаться от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года.
В англоязычном «твиттере» петербургского клуба появилась гифка с грустным нападающим команды Артёмом Дзюбой.
Ранее сообщалось, что причины отмены «Золотого мяча»—2020 заключаются в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса этот год нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлён. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей (семь — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.
Артём Дзюба — о победе в матче со «Спартаком»: важнейшая. Три из трёх в этом году!
- 21 июля 2020
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:26
-
18:20
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:15
-
15:57
-
15:23
Партнерский контент