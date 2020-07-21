Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» отреагировал на решение не вручать «Золотой мяч», опубликовав грустного Дзюбу

«Зенит» отреагировал на решение не вручать «Золотой мяч», опубликовав грустного Дзюбу
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на решение журнала France Football отказаться от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года.

В англоязычном «твиттере» петербургского клуба появилась гифка с грустным нападающим команды Артёмом Дзюбой.

Ранее сообщалось, что причины отмены «Золотого мяча»—2020 заключаются в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса этот год нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлён. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей (семь — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.

Артём Дзюба — о победе в матче со «Спартаком»: важнейшая. Три из трёх в этом году!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020