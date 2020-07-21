«Зенит» отреагировал на решение не вручать «Золотой мяч», опубликовав грустного Дзюбу

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на решение журнала France Football отказаться от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года.

В англоязычном «твиттере» петербургского клуба появилась гифка с грустным нападающим команды Артёмом Дзюбой.

Ранее сообщалось, что причины отмены «Золотого мяча»—2020 заключаются в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса этот год нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлён. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей (семь — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.