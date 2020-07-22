«Уфа» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал».



«Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (37) располагается строчке строчкой выше.

«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России