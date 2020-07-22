Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне.

«Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.



Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки.