Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне.
«Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки.
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвёл итоги сезона
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