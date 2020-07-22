Семак: надеюсь, травма Лунёва ограничится месяцем
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления после травмы вратаря команды Андрея Лунёва.
«На данный момент точных сроков нет. Сейчас идёт первая фаза лечения. Наши доктора и физиотерапевты убирают воспалительный процесс в мышцах, дальше будет обследование, по итогам которого более детально и точно будем знать, на сколько выбыл Андрей. Чувствует себя неплохо. Надеюсь, травма ограничится месяцем», — приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.
Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 11 мячей.
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