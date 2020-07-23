Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дворянкин: для молодёжи Неймар — это скорее персонаж из игры, чем реальный футболист

Дворянкин: для молодёжи Неймар — это скорее персонаж из игры, чем реальный футболист
Футбол 0

Бывший генеральный директор одного из самых узнаваемых киберспортивных клубов «Virtus.pro» Роман Дворянкин в новом выпуске подкаста «SILA Права» поделился своим мнением относительно восприятия современных футбольных симуляторов.

«Издателю игры FIFA компании Electronic Arts не нужно продвижение этой игры в рамках киберспорта – у них и так всё хорошо. Я знаю ситуацию изнутри, и политика EA сейчас сильно меняется. Если раньше они приходили и платили десятки, а порой и сотни миллионов долларов за права, то сейчас они делают уже немного иначе – они начинают объяснять, что через игру FIFA клубы могут получить доступ к огромной аудитории, и, возможно, скоро клубы будут платить EA за то, чтобы попасть в игру FIFA. По работе мне часто приходилось общаться с представителями молодого поколения, и для людей 2000-го года рождения и моложе, например, Неймар – это в первую очередь персонаж из компьютерной игры и только во вторую очередь реальный футболист. Поэтому EA с уверенностью может говорить, что Неймара сейчас знают больше благодаря игре, чем благодаря его выступлениям в чемпионате Франции», — сказал Дворянкин.

Слушайте подкаст там, где удобно:
· iTunes
· Google Podcasts
· Яндекс. Музыка
· Castbox
· Simplecast
· «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020