Дворянкин: для молодёжи Неймар — это скорее персонаж из игры, чем реальный футболист

Бывший генеральный директор одного из самых узнаваемых киберспортивных клубов «Virtus.pro» Роман Дворянкин в новом выпуске подкаста «SILA Права» поделился своим мнением относительно восприятия современных футбольных симуляторов.



«Издателю игры FIFA компании Electronic Arts не нужно продвижение этой игры в рамках киберспорта – у них и так всё хорошо. Я знаю ситуацию изнутри, и политика EA сейчас сильно меняется. Если раньше они приходили и платили десятки, а порой и сотни миллионов долларов за права, то сейчас они делают уже немного иначе – они начинают объяснять, что через игру FIFA клубы могут получить доступ к огромной аудитории, и, возможно, скоро клубы будут платить EA за то, чтобы попасть в игру FIFA. По работе мне часто приходилось общаться с представителями молодого поколения, и для людей 2000-го года рождения и моложе, например, Неймар – это в первую очередь персонаж из компьютерной игры и только во вторую очередь реальный футболист. Поэтому EA с уверенностью может говорить, что Неймара сейчас знают больше благодаря игре, чем благодаря его выступлениям в чемпионате Франции», — сказал Дворянкин.



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