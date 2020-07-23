Газизов: по поводу молодых игроков я общаюсь не только с «Уфой» и «Химками»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве между красно-белыми и подмосковными «Химками».

«По поводу молодых игроков я общаюсь не только с «Уфой» и «Химками», а со многими нашими клубами. Мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки, которые не получают должной практики, должны получить игровую практику в других командах. Мы мониторим и команды РПЛ, и команды ФНЛ для того, чтобы усиливать «Спартак». С Юраном мы действительно недавно созванивались.

До начала сезона не будет спортивного директора? Почему нет? Всё возможно. Сейчас некоторые топ-менеджеры могут возникнуть. Мы работаем 24/7", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.