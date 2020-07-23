Бабель: в соцсетях требуют удалить фото с Озбилизом только из-за его национальности

Нападающий «Галатасарая» Райан Бабель заявил, что получает негативные сообщения из-за совместного фото с бывшим хавбеком «Спартака» Аразом Озбилизом, выступающим за армянский «Пюник».

«То, что происходит в социальных сетях, выходит из под контроля… Люди пишут мне, что я должен удалить это фото лишь из-за национальности этого парня. Прежде всего, ребята, он вырос в Голландии, жил тут большую часть своей жизни. Он просто мой друг, у нас с ним своя футбольная история. У каждой страны есть скелеты в шкафу. Вы не можете обвинять человека с определённой национальностью в решениях, которые принимают власти его страны… Живите своей жизнью… Благослови Араза бог», — написал Бабель в «Инстаграме».

12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, там произошло вооружённое столкновение. Погибли несколько военнослужащих ВС Азербайджана.