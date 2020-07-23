Газзаев: «Спартаку» надо приглашать Романцева, он знает всё
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев заявил, что «Спартаку» стоит вернуть Олега Романцева.
«Самый успешный тренер в „Спартаке“ – это Олег Иванович Романцев. Вот кого надо приглашать. Это человек, который писал историю. Он знает всё. И болельщики его примут с радостью», — цитирует Газзаева «Р-Спорт».
Романцев тренировал «Спартак» в 1989-1995 и 1997-2003 годах.
«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 8 августа, а закончится 19 мая 2021 года.
Олег Романцев: вижу «Спартак» пятым-шестым
- 23 июля 2020
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