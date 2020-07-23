В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба

В Москве состоялось очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги. На нём было принято решение, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба.

Членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне-2019/2020 – «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Также ФНЛ пополнили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели из Российской Премьер-Лиги.



Кроме того было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ.

Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команды ФНЛ проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ.