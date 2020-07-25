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Салах: если «Ливерпуль» сохранит голод, он сможет выиграть АПЛ и в следующем сезоне

Салах: если «Ливерпуль» сохранит голод, он сможет выиграть АПЛ и в следующем сезоне
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что мерсисайдский клуб способен выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

«Победа в АПЛ — мечта, ставшая реальностью. Нам нужно сохранить этот голод и в следующем сезоне, потому что он будет сложнее. Другие команды попытаются нанести ответный удар. Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Почему бы нам не выиграть чемпионат два или три раза? Барьеры только у нас в голове. Думаю, если сумеем сохранить голод и будем двигаться только вперёд, мы сможем это сделать», — приводит слова Салаха BBC.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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